◆東京六大学野球秋季リーグ戦第７週第３日▽法大１０―１東大（２８日・神宮）法大が東大に大勝し、勝ち点３で今季を終えた。ヤクルトのドラフト１位・松下歩叶（あゆと）内野手（４年）＝桐蔭学園＝が通算１４号２ランを含む６打数４安打４打点で法大のユニホームに別れを告げた。藤森康淳外野手（３年）＝天理＝は３安打。シーズン２７安打は１９４９年秋に山村泰弘（慶大）が放った３０安打に次ぎ、リーグ史上２位タイで法大