４月に第１子男児を出産したモデルで女優の大政絢が披露したモデルショットが話題だ。２８日までにインスタグラムで「上品なパールとモダンなデザインに、撮影のたび心がときめきます」とつづると、モデルショットを披露。ドレスやタートルネックに身を包み、首元やピアスでジュエリーが輝いている。この投稿にファンからは「ドレスにパールのアクセサリーとても良くお似合いです」「絢さんと輝くパールの出逢いは、こんなに