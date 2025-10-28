帰宅した瞬間、ふとニオイが鼻をついたり、リビングでなんとなく空気の重さを感じたり…。現代の住まいは、高い気密性によって快適さを手に入れた反面、見えない空気の悩みを抱えるようになりました。日々の生活から生まれるニオイや料理の残り香、そして窓を閉め切っていることによる空気の澱み。換気をしても、芳香剤で誤魔化しても、どこか根本的な解決には至らない――。そんな“見えないストレス”から解放されたい！のであ