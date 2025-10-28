前澤友作氏（49）が28日、Kアリーナ横浜で、代表取締役社長を務めるカブ＆ピースのイベント「カブアンド総会」を開催した。席上で、トランプ米大統領が6年ぶりに来日し、高市早苗首相と会談したことを踏まえ、自身が総理大臣になった場合、やりたいことについて言及。「資本主義を変えたい。本当に腐っている、限界を迎えると思っていて…世界中の人が気付いている」と力を込め「共創資本主義、みんなでやろうよ資本主義に変えたい