秋に播種した時の様子サッポロビールは気候変動への対応に向けて、寒冷地で夏の暑さを避け栽培するために、越冬耐性の強い新たなビール大麦の品種開発を開始した。同社は、北海道における秋播き二条ビール大麦開発の可能性について国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構（以下、農研機構）と共同研究を行い、9月11日に一般社団法人日本育種学会で研究内容を発表した。近年、地球温暖化等の気候変動によって、農作物の品