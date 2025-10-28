「明星 Asian Hot 麻辣湯麺（マーラータンメン）」明星食品は、カップめん「明星 Asian Hot 麻辣湯麺」を、11月10日に発売する。最近、若年層を中心に韓国・台湾・中国といったアジア各国への関心が高まっている。アジア料理も人気で、その背景には色鮮やかな盛り付けがSNS映えし写真を撮りたくなる“視覚的魅力”、刺激的で中毒性のある「辛さ・甘さ・旨み」がクセになる“味のインパクト”、そしてK−POPやドラマなど“POPカルチ