ソニーグループとエムスリーの合弁会社、サプリムはソニー独自開発の生地を使用した、疲労回復効果と超消臭抗菌機能を持つリカバリーウェア「R WEAR（アールウェア）」を10月30日から11月3日の期間限定で「玉川高島屋」で販売する。高島屋では、常設販売を行う大阪高島屋・日本高高島屋に続く展開となる。左から：リカバリーロングスリーブ、リカバリーロングパンツ期間中は、もみ殻をソニーの技術で特殊加工した炭「Triporous」を