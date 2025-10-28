「ポークウインナー」徳用パックパルシステム生活協同組合連合会は、10月28日から、プライベートブランド（PB）商品として長年組合員に支持されている「ポークウインナー」徳用パックの注文受付を開始する。国産の冷蔵豚肉を使用し、無塩せきウインナーというこだわりはそのままに、大容量化した。「ポークウインナー」は1999年の発売以来、肉本来の自然なうまみとパリッとした食感、「無塩せき」ならではの安心感で、多くの利用者