東京都品川区西品川で２８日朝、区道が幅約１０メートルにわたり、最大約１３センチ隆起しているのが見つかった。現場付近の地下ではＪＲ東海がリニア中央新幹線のトンネル掘削工事を進めていた。区から連絡を受けた同社は工事を中断し、工事との因果関係を調べている。同社によると、２８日午前８時半頃、区から「道路に段差がある」と連絡があった。トンネル工事は地下約８０メートル付近で行われ、掘削機は隆起した道路の約