八百万の神が出雲に集い、ご縁を巡って会議を開く旧暦10月は、一般的には神々が留守ゆえ別名を神無月。逆に出雲国は神在月、良縁を願うならこれを逃す手はない！目に見えぬ幽世を司る、大国主大神のお膝元へそもそも出雲が縁結びの聖地となったのは、古事記にも描かれた国譲り神話から。地上の国づくりを終えた大国主大神のもとに、高天原の天照大御神から自分の子孫に国を譲るようにと使者が遣わされる。紆余曲折を経て国譲りが行