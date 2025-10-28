内向的な主人公かなこは、夫の正春と息子はるとと義実家で同居中。そこに頻繁に帰省する独身の義姉・まみは、明るく社交的だが強引な性格で、ネットワークビジネスに傾倒している。最初は軽い趣味の延長だった義姉の活動は、やがて義実家を商品在庫の山で埋めるように。そんな状況に困り果てた主人公は、ついに義姉に自分の思いを伝えることに。『ネットワークビジネス義姉』をごらんください。 かなこは「商品の良