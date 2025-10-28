私はサキ。このたび夫タカシの転勤が決まり、家族で引っ越すことになりました。夫は優しくて真面目で律儀な人。現在の職場の最終日には、たくさんの贈り物や手紙をいただいて帰ってきました。しかし私はそのなかにヤマザキユリアさんという女性からの個人的なメッセージを発見。タオルハンカチに添えられた手紙には、「好きでした」の告白とともに、個人的な連絡先のIDが……。私は手紙の存在を夫には知らせず、私の方から返信する