ハーマンインターナショナルは、JBLブランドよりショルダータイプのポータブルスピーカー『JBL PartyBox On-The-Go 2』を2025年10月30日に発売する。最大出力100Wの大音量とAIによる音質補正機能を備え、2本のデジタルワイヤレスマイクを標準付属。自宅のリビングから屋外イベントまで、場所を問わず音楽とマイクパフォーマンスを楽しめる設計だ。 （関連：【画像】『JBL PartyBox O