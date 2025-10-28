10月19日（日）に投稿したポストが（10月28日時点で）7．6万越えの“いいね”を集め、SNSを中心に「爆美女」「日本で1番可愛いんじゃないか？」「本物の美女」など話題を集めている女優でモデルの中野恵那。そんな彼女が、10月27日（月）に自身のXでメイクレシピを公開し、「有益すぎる情報」「爆美女のメイクレシピありがたい」など多くの反響が集まっている。【写真】中野恵那がバズるきっかけになった7．6万“いいね”越えの