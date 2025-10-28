◆九州地区高校野球準々決勝九州国際大付5―0長崎西（28日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）47季ぶりの九州大会で初戦突破を果たした長崎西の快進撃が止まった。九州国際大付に3安打完封で敗れ、4強進出はならなかった。◆センバツ切符の行方は…高校野球秋季九州大会の結果&日程はこちら◆絶対的エースの熊寛生（2年）が先発したが、2回に打球を右肩に当てるアクシデントで2番手の坂田啓太郎（2年）に交代。右横