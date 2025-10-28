日米両政府は２８日、７月の日米関税合意で約束した５５００億ドル（約８４兆円）の対米投資について、候補企業と事業内容をまとめた「共同ファクトシート」を発表した。三菱重工業や東芝など大手の１０社以上が名を連ね、エネルギーやＡＩ（人工知能）関連など総額３９００億ドル（約６０兆円）余りが盛り込まれた。日本側は早期実施へ向けた検討を本格化させる。ファクトシートでは、〈１〉エネルギー〈２〉ＡＩ向け電源開発