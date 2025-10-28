女優の杉咲花が28日、都内で行われた「東京ドラマアウォード2025」授賞式に出席。昨年10月期に放送されたTBS系日曜劇場『海に眠るダイヤモンド』での演技が評価され、助演女優賞を受賞した。「東京ドラマアウォード2025」授賞式に出席した杉咲花『海に眠るダイヤモンド』は、1955年からの石炭産業で躍進した長崎県・端島と、現代の東京を舞台にした70年にわたる愛と友情、そして家族の物語。本作で銀座食堂の看板娘・朝子を演じた