KDDIは10月28日、「大阪堺データセンター」上のNVIDIA GB200 NVL72を提供するクラウドサービス「KDDI GPU Cloud」のサービス申し込み受付を2026年4月1日に開始することを発表した。大阪堺データセンターを稼働開始する2026年1月下旬からトライアル提供を開始する。キャリアグレードのネットワーク環境下でNVIDIA GB200 NVL72を提供し、ガバナンスが担保されたセキュアな環境で機密情報を用いた学習を実施できる。また、サーバを1台