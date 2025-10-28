¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡Ù¤¬¡¢¡ÖÅìµþ¥É¥é¥Þ¥¢¥¦¥©¡¼¥É2025¡×¤ÎºîÉÊ¾Þ¤ÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£28Æü¡¢ÅÔÆâ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ø¾Þ¼°¤Ë¡¢½Ð±é¼Ô¤ÎË§º¬µþ»Ò¡¢ËÜÅÄ¶ÁÌð¤é¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£(º¸¤«¤é)Ë§º¬µþ»Ò¡¢ËÜÅÄ¶ÁÌðË§º¬¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¡ØÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜÅö¤ËÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ç²º¤ä¤«¤Ç²¹¤«¤¯¤Æ¡¢°¦¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿Âç¹¥¤­¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬±é¤¸¤¿É×ÉØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¤È¤«¡È¤¿¤À¤¤