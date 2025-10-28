【その他の画像・動画等を元記事で観る】YouTubeチャンネル登録者がまもなく70万人を迎えるシンガー、こはならむの新曲「星の鼓動」のミュージックビデオが公開された。本楽曲は、現在放送中のテレビアニメ『友達の妹が僕にだけウザい』のEDテーマとして書き下ろされた一曲。ボカロPのMIMIが作詞作曲を担当しており、淡く切ないメロディと、寄り添うような歌声が印象的な楽曲になっている。今回のMVには、若手注目俳優の莉子と香音