¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸µ×¤·¤Ö¤ê¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿ÑÛ¤Ï¡¢Êì¤Ø·ëº§¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤¬¡¢³¤³°ÉëÇ¤¤ÎÏÃ¤ò½Ð¤·¤¿ÅÓÃ¼¡¢¶¯¤¯È¿ÂÐ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÑÛ¤ÎÁÛ¤¤¤òÃÎ¤ëÈà¤Ï¡¢°ì½ï¤ËÅÏÊÆ¤¹¤ë¤³¤È¤¬2¿Í¤ÎÌ¤Íè¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤«¤Ä¤ÆÁÄÊì¤ÎÉÂ¤ÇÎ±³Ø¤ÎÌ´¤òÄü¤á¤¿ÑÛ¤Ï¡¢º£ÅÙ¤³¤½¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤­¤è¤¦¤È·è°Õ¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢Î¥º§¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÊì¤ÏÌ¼¤Î·ëº§¤òÉÔ°Â»ë¤·¡¢Áê¼ê¤ò³Î¤«¤á¤è¤¦¤È·è°Õ¡£½éÂÐÌÌ¤ÎÈà¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¿´¤òµö¤µ¤Ê¤¤Ãæ¡¢Èà¤ÎÀ¿¼Â¤Ê¼Õºá¤È¡ÖÊì¤Ï»ä¤Î¤³