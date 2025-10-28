藤井聡太王座に伊藤匠叡王が挑戦した第73期王座戦五番勝負の第5局が2025年10月28日(火)に山梨県甲府市の常磐ホテルで行われ、伊藤叡王が97手で勝利しました。この勝利で、伊藤叡王は2冠目となる王座を獲得。藤井王座はタイトルを失い、六冠に後退しました。王座戦中継サイトhttp://live.shogi.or.jp/ouza/藤井聡太王座vs伊藤匠叡王、王座戦最終局佐藤天彦九段が解説配信中 - 日本経済新聞https://www.nikkei.com/live/event/EV