Insta360Japanは10月28日、360°アクションカメラ新製品「Insta 360 X4 Air」を発売しました。価格は通常版が5万6900円（税込）、予備バッテリーと114cmの見えない自撮り棒、レンズキャップをセットにしたスターターキットが6万2900円（税込）。ふだん使いに向くエントリーモデルデュアルレンズで撮影した360°映像を本体のタッチスクリーンからプレビューできるポケットサイズの360°アクションカメラ。フラッグシップモデルの「I