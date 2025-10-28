巨人は２８日、ドラフト５位の沖縄電力・小浜佑斗内野手に浦添市内の同社で指名あいさつを行った。走攻守三拍子そろった大型遊撃手に、榑松スカウトディレクターは「スピードのあるプレーと躍動感、華やかなショート。泉口、門脇、浦田など素晴らしい遊撃手が複数いるんですが、小浜選手は右打ちでタイプも違いますし。競争の輪に加われるんではないかと指名させていただきました」と語った。中部商から２０年に沖縄電力入りし