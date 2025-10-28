巨人のドラフト５位で指名された沖縄電力の小浜佑斗内野手が２８日、浦添市内の同社で榑松スカウトディレクター、担当の武田スカウトから指名あいさつを受けた。走攻守３拍子そろった１８０センチの大型遊撃手は「守備力と走力の部分で評価してもらったので、そこを１軍の舞台で発揮できるように。僕のセールスポイントだと思ってるので、そこでは負けないように頑張っていければなと思います」と決意表明した。社会人６年目で