2025年10月16日、「ユナイテッド航空1093便」のコックピットの窓ガラスが破損する事故が発生しました。高度約1万1000m（3万6000フィート）という高度で発生した事故ながら、明らかに物体が衝突したように見えることから、衝突した物体は隕石やスペースデブリ（宇宙ゴミ）ではないかと話題になりました。事故は発生したばかりであり、正式な報告は当分先となりそうですが、今のところ宇宙からの落下物である可能性は低いと思われま