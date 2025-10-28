アメリカのトランプ大統領が来日し高市首相との日米首脳会談に臨みました。トランプ大統領は拉致被害者家族とも面会。横田めぐみさんの母・早紀江さんは「積極的に拉致問題を考えてくれている」と今後の動きに期待を寄せました。6年ぶりに来日したトランプ大統領。高市首相との日米首脳会談に臨みました。〈トランプ大統領〉「日本のためにできることがあれば何でも手伝う。我々は最強レベルの同盟国だ。日本のために私ができるこ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. エヴァンゲリオン作曲家、印税が３カ月ごとに「８桁」でパリ、東京、ロンドンに合計９件の自宅所有
- 2. Amazon配達で副収入 意外な利点
- 3. 「酒のツマミ」打ち切りも?
- 4. VIVANT続編 キャスト変更に騒然
- 5. トランプ氏との外交「120点だ」
- 6. 高市首相の英語「次元が違う」
- 7. 和氣あず未 活動制限を緩和へ
- 8. クマ被害か…民家敷地に男性の遺体 近くに犬の死骸も 岩手・一関市
- 9. TBSドラマ 勝男に「もらい泣き」
- 10. なか卯 床に使用済み食器を放置
- 1. トランプ氏との外交「120点だ」
- 2. クマ被害か…民家敷地に男性の遺体 近くに犬の死骸も 岩手・一関市
- 3. なか卯 床に使用済み食器を放置
- 4. クマに遭遇 防御姿勢で助かる
- 5. 9歳から性虐待被害 孫も狙った父
- 6. マック「紙ストロー撤廃」に困惑
- 7. 「女性の衣類に興奮、欲望が抑えられず」女子大学生のハーフパンツに体液かけ画像投稿か津田塾大元職員（43）再逮捕
- 8. 緊急銃猟で駆除 なんで殺すんだ
- 9. 少年4人 面識ない高校生に暴行か
- 10. 安倍氏銃撃 最大の争点は量刑
- 1. 陛下にポンポン「気安く触んな」
- 2. 高市首相 トランプ氏と2SHOT
- 3. 高市首相「日米同盟を高みに」
- 4. トランプ氏から「温かいお言葉」
- 5. 高市氏 トランプ氏を「推薦」か
- 6. 「日の丸損壊罪」参政が法案提出
- 7. トランプ氏 高市首相に「勝者」
- 8. 玉川氏が農水省追及「癖」に批判
- 9. 「クマ射殺可哀想」に倉田氏疑問
- 10. 高市氏と「近しい友達になった」
- 1. 米軍「麻薬船」を攻撃し14人殺害
- 2. 妻が日本で急死 げっそり痩せる
- 3. 友人が増えたから 二極化の理由
- 4. 露の発射実験 米国側すでに通達
- 5. 「メリッサ」ジャマイカに接近
- 6. トルコ式浴場「ハマム」を紹介
- 7. 日本と出会い「人生観変わった」
- 8. 露のダム ウ軍から攻撃受け損壊
- 9. 韓国が日本との経済協力を提案
- 10. トランプ氏 3期目への挑戦に言及
- 11. 韓国Kリーグで 誤審急増の事態に
- 12. ウ大統領 欧米の戦闘機250機必要
- 13. 「そっ…」手をつないでと必死にせがむ犬（動画）
- 14. 差別と迫害に耐え北朝鮮を生き抜いた韓国軍の元捕虜
- 15. ジョニデのファンサ 価格に驚愕
- 16. 特殊警察が猛特訓…灼熱の砂漠を裸足で歩く＝新疆
- 17. iPhone X用に歴代Apple公式壁紙が最適化されたので実際に壁紙を設定してみた
- 18. 中国のアウトドアスポーツ参加者が4億人を突破
- 19. 「渡り鳥スタイル」の生活をする高齢者が増加、冬は暖かい南部へ―中国
- 20. 「日本のために何でもする」「ノーベル賞推薦」…トランプ大統領と高市首相、互いに称賛
- 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
- 2. 池袋の270mタワーを巡り異常事態
- 3. マクドナルド、紙ストロー終了へ
- 4. マック ポテトLサイズが特別価格
- 5. 日立建機 社名を変更すると発表
- 6. 「デリカD:5」大幅改良の注目点
- 7. トヨタ 全米各地に工場建設か
- 8. 日米 投資候補企業と計画の中身
- 9. 株価指数先物【昼】 3万1000円割れなら、いったんリバウンド狙い
- 10. 「マジ辛い」現場監督の仕事内容
- 11. セブン&アイとイオンで明暗か
- 12. ハーゲンダッツ チョコ味を刷新
- 13. 待遇改善 40代の友人が高収入
- 14. 桁外れの大ヒット「ネジザウルス」を生み出した2つのノート
- 15. 『鬼滅の刃』累計1億部突破、アラフォーファンから見た本当の面白さ
- 16. 日本人が恐れるべき｢灰色のサイ｣はどこにいるか
- 17. ウリドキが３日続伸、ＡＩによる不適切投稿の判定システムを本格運用
- 18. 韓国コスメ「THE FACE SHOP」がハンズ名古屋店で期間限定POPUPを開催
- 19. ＮＹダウ３００ドル超上昇、取引時間中の最高値を更新…予想上回る企業業績の発表相次ぎ「楽観」強まる
- 20. 日本初の「性の博覧会」 20万人!が来場見込み
- 1. 「Firefly」強力そうな機能2つ
- 2. LINEトークの整理問題 一発解決
- 3. Xiaomi 大画面ディスプレイ搭載
- 4. 数秒で着座 自分用の席が優秀
- 5. Switch2のロード時間短縮microSD
- 6. Acerが縦動画を大きく投影できるモバイルプロジェクター「C250i」の国内販売を開始
- 7. マスク氏が取締役に 何が起こる?
- 8. ダイソーのカードホルダーが便利
- 9. 「Google Chrome 142」安定版リリース、CSSの範囲構文サポートによりスタイルクエリーやif()関数が強化
- 10. 写真だけじゃない！動画も再生できるデジタルフォトフレームが登場
- 11. 美しいウミウシは、触ってはいけない
- 12. バンダイ「DX 超合金魂 超電磁マシーン ボルテスV」予約開始 変形合体シークエンスをBGM・音声付きで 堀江美都子さんの主題歌も
- 13. これからの軍事用ドローンは、AIの活用で進化する：Oculus創業者の軍事テック企業が示した潜在力
- 14. Vol.03 最先端の没入体験ができる「XR Experience」を追う！[SXSW2023]
- 15. 「Pixel Watch 4」試してみた
- 16. 無料でDL可能 ローカルLLMとは
- 17. Amazonで「爽健美茶」が42%OFFに
- 18. Z世代が知らない「謎のモバ電」
- 19. 引っ張っても外れない、磁石でロックするボトルホルダー。ホールド力も抜群
- 20. KDDI SUMMIT 2025基調講演、「テクノロジー」「リアル」「循環」で社会課題を解決すると松田社長
- 1. VIVANT続編 キャスト変更に騒然
- 2. 巨人 桑田真澄2軍監督が電撃退団
- 3. 山本がブルペンへ 朗希「マジ?」
- 4. J3福島 練習場付近にクマが出没
- 5. SNS「懲罰交代」がトレンド入り
- 6. 大谷 異次元の「1試合9出塁」
- 7. マスクなし新庄にネット「見た」
- 8. サッカー界激震 審判員152人
- 9. 大谷、HR後に妻へ指差しポーズか
- 10. 中日・大野の日本S解説が話題に
- 1. エヴァンゲリオン作曲家、印税が３カ月ごとに「８桁」でパリ、東京、ロンドンに合計９件の自宅所有
- 2. 「酒のツマミ」打ち切りも?
- 3. 高市首相の英語「次元が違う」
- 4. 和氣あず未 活動制限を緩和へ
- 5. TBSドラマ 勝男に「もらい泣き」
- 6. 横澤夏子の婚活話にSNS不満爆発
- 7. しみけん 空港で案内員に怒り
- 8. ヒカル YouTube登録解除止まらず
- 9. 交通事故 せいや語る「後遺症」
- 10. マツコがガラケー使い続ける理由
- 1. 夫公認 30歳女性セクシー女優に
- 2. LeSportsac スヌーピーコラボ
- 3. 「大失恋した彼を、見返したい」あざと可愛い26歳女の告白
- 4. リンツの限定ドリンクが今年も
- 5. ひとりでも安心！“コの字型カウンター”の正体とは？
- 6. シンプル可愛い♡簡単お団子ヘアアレンジ♡
- 7. 「ショートケーキクッキー」登場
- 8. オシャレさんのマストアイテム。コンバースで叶えるこなれ感のある春のカジュアルコーデ
- 9. 湿気に負けないストレートヘアの作り方
- 10. 前髪で印象チェンジ♡「アシメバング」が似合うボブヘアスタイル＆アレンジ集