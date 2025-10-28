（嘉義中央社）7月の台風4号で校内の木が倒れるなどの被害があった国立嘉義高校（南部・嘉義市）に、交流がある宮城県南三陸高校から義援金が寄せられた。28日には南三陸高の生徒らが嘉義高を訪問し、植樹を行った。嘉義高学務処の張威傑主任は中央社の取材に対し、同高は2018年以降、新型コロナウイルス流行で中止になった期間を除き、毎年7月に南三陸高（23年に志津川高から改称）への訪問交流を実施していると説明。南三陸高側