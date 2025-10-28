（台北中央社）中国の重慶市公安局は28日、与党・民進党の沈伯洋（しんはくよう）立法委員（国会議員）を「国家を分裂させる犯罪活動」に従事したとして立件し、捜査することを決めたと発表した。これに対し、台湾で対中政策を担う大陸委員会は、法治文明の最低ラインを超えているとした他、中国には台湾に対していかなる管轄権も持っていないと批判した。重慶市公安局は、沈氏が台湾独立・分裂組織「黒熊学院」を立ち上げたなどと