（台北中央社）台北市政府は27日、名古屋市と「災害防止および救助業務に関する友好協力覚書」を締結したと発表した。台北市の張温徳（ちょうおんとく）副市長（災害防救室主任兼務）や研究発展考核委員会の殷瑋（いんい）主任委員らが23日に名古屋市役所を訪問し、締結式に臨んだ。覚書には殷氏と名古屋市防災危機管理局の蛭川賢之局長が署名した。同市の中田英雄副市長が立ち会った。台北市の報道資料によれば、名古屋市側