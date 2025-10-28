レアル・マドリードに所属するFWヴィニシウス・ジュニオールが、クラブ退団の選択肢を視野に入れているようだ。27日、スペイン紙『アス』が報じている。26日に行われたバルセロナとの“エル・クラシコ”を2−1で制し、今シーズンのラ・リーガにおいて、頭ひとつ抜け出しつつあるレアル・マドリード。しかし、試合後から注目を集めているのは、昨シーズンの屈辱を晴らしたチームの戦いぶりではなく、“とある選手”の言動ばかり