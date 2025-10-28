2025中国アウトドアスポーツ産業大会がこのほど雲南省大理市内で開催されました。中国国家体育総局は大会期間中、『中国アウトドアスポーツ産業発展報告』を発表しました。同報告によると、中国のアウトドアスポーツ参加者数はすでに4億人を突破しており、アウトドアスポーツ産業はスポーツ産業の成長の重要な力になっています。報告によると、中国のアウトドアスポーツ参加者数は2025年4月初頭時点で4億人を突破しました。アウト