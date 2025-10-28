¼Â¶È²È¡¦ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡Ê52¡Ë¤¬28Æü¤Ë¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤¬ÁÏ¶È¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¥í¥±¥Ã¥È³«È¯¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¥é¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤ÎÊä½õ¶â¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê¹Æ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£ ¤¢¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¡Ö¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤ÏÊä½õ¶â¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¥¿¥¤¥ß¡¼¤Ç¥Ð¥¤¥È¤·¤Ê¤¤¤È¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤ÎÅê¹Æ¤ò¥Ý¥¹¥È¡£¤³¤ì¤ËËÙ¹¾»á¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¥ì¥¹¤¹¤ë¤ÈÊä½õ¶â¤Ï»ä¤Î²û¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Êä½õ¶â¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¥¿¥¤¥ß¡¼¤Ç¥Ð¥¤¥È¤¹¤ë¤Û¤É