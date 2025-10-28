◇MLBワールドシリーズ第3戦 ドジャース6×-5ブルージェイズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)延長18回の戦いの末に敗れたブルージェイズは、シュナイダー監督が大谷翔平選手への4打席連続敬遠について語りました。大谷選手は3回と7回にソロホームランを放ち、2本の二塁打で4打席連続安打を記録。9回以降は走者なしで申告敬遠を選択するなど、4打席連続の申告敬遠。4安打に5四球(4敬遠)と1試合9出塁を記録しました。シュナイダ