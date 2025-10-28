【ミスタードーナツ】から、サクサク食感が魅力の新作パイが登場しました。香ばしいパイ生地に包まれたクリーミーなフィリングは、秋の食欲を満たしてくれること間違いなしかも。朝にも昼にも、小腹が空いたときにもぴったりな一品を、マニアと@ftn_picsレポーターのリアルな感想とともにご紹介します。 優しい甘みに癒される！？ 朝から食べたい「つぶつぶコーンクリームパイ」