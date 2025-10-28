·»Äï¤²¤ó¤«¤Ï¿Í´Ö¤À¤±¤ÎÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£·»¤¬°ìÈ¯¤À¤±Ç­¥Ñ¥ó¥Á¤ò·«¤ê½Ð¤¹¤È¡¢ÄïÇ­¤Î¥Ñ¥ó¥Á¥é¥Ã¥·¥å¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬¡Ö¥â¥Õ¥â¥Õ¤¬¥â¥Õ¥â¥Õ¤·¤Æ¥â¥Õ¥â¥Õ¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¤¬½Å¤½¤¦¡×¡Ö¥Á¥ç¥Ã¥È¤ä¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÊÖ¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Äw¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢Åê¹Æ¤Ï42.1ËüºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÚÆ°²è¡§·»Ç­¤¬ÄïÇ­¤Î¤³¤È¤ò°ìÈ¯Ã¡¤¤¤¿¤é¡ÄÁÛÁü¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤­¤¿¡Ø¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¿·â¡Ù¡Û Èá·à¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡¢1È¯¤ÎÇ­¥Ñ¥ó¥Á Ti