脚本家の三谷幸喜とフリーアナウンサーの有働由美子が28日、都内で開催された「東京ドラマアウォード2025」授賞式に出席。「東京ドラマアウォード」の終了と今後について明かした。【写真】華麗なダンスを披露した三谷幸喜＆有働由美子同アウォードは、市場性や商業性にスポットを当て、“世界に見せたい日本のドラマ”というコンセプトのもと、世界水準で海外に売れる可能性が高い優秀なテレビドラマを表彰。授賞式には松坂桃