ÊÝ°é»ÜÀß¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¥ó¥Õ¥£¥Ë¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥ó¥Õ¥£¥Ë¼çºÅ¿Æ»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¶µ¼¼¡Ù¤ò2025Ç¯11·î16Æü(Æü)¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£µÜ¾ë¸©ÀÐ´¬»Ô¤Î¾®³ØÀ¸¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¿Æ»Ò»²²Ã·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢ÀÐ´¬»Ô¤Ç¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤ÏÅ·Á³¼Ç¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¡Ö¥»¥¤¥Û¥¯¥Ñ¡¼¥¯ÀÐ´¬ ÂèÆó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡×¤Ç¡¢»²²ÃÈñ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡ª ¥¢¥ó¥Õ¥£¥Ë¡Ø¥¢¥ó¥Õ¥£¥Ë¼çºÅ¿Æ»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¶µ¼¼¡Ù  ¡ÖÀÐ´¬»Ô¤Ç²á¤´¤¹»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È