元宝塚の女優・遼河はるひが２８日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。宝塚時代の芸名にまつわる秘話を明かした。今回は「タカラジェンヌ大集合ＳＰ」。「宝塚は音楽学校２年終わってから、劇団に入る時に芸名を全員つけるんですよ、自分で考えたり、恩師の方につけていただいたりして、最終的に第１希望、第２希望とか紙に自分で書いて提出する」と話し出した遼河。ＭＣの明石家さんま