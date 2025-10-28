ヴァイオリニストの高嶋ちさ子が２８日、テレビ朝日系「プラチナファミリー」で、パリのロケでパスポート入りのエルメスのポシェットを紛失した顚末（てんまつ）を振り返った。高嶋は９月にインスタグラムでパリ滞在中にパスポートが入ったバッグを紛失したことを報告。９月１６日放送の「プラチナファミリー」でもこの騒動に「置き引きでもなんでもなく、自分で置いてきたっていう…ただの置き忘れ」と触れていた。こ