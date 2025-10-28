女優北川景子（39）が28日、都内で主演映画「ナイトフラワー」（内田英治監督、11月28日公開）完成披露試写会に出席した。昼はパート、夜はスナックで働く中、2人の子どもの夢をかなえるためにドラッグの売人になるシングルマザー、永島夏希役を演じた。「人は1人じゃできないことも、愛して愛されたりして、普段できないようなことが成し遂げられるようになる。愛の力が人間を突き動かして、自分でも思っていなかったような未来が