28Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ï´ØÅì¤Ï½©¤é¤·¤¤ÍÛµ¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ï¤¤¤è¤¤¤èËÜ³ÊÅª¤ÊÅß¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡£È¡´Û¡¢¼¼Íö¡¢ÂÓ¹­¤Ç½éÀã¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£28ÆüÌë¤âËÌÎ¦¤«¤éËÌÆüËÜ¤Ë¤«¤±¤Æ´¨µ¤¤Î¶Ú¾õ¤Î±À¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìë7»þ¤ÎÀÑÀã¤Ï¡¢°ìÈÖÂ¿¤¤¤Î¤¬ËÌ³¤Æ»¾åÀîÄ®ÁØ±À¶®¤Ç23¥»¥ó¥Á¡¢±ó·ÚÄ®ÇòÂì¤Ç18¥»¥ó¥Á¡¢ÀÄ¿¹¸©ÀÄ¿¹»Ô»À¥öÅò¤Ç16¥»¥ó¥Á¡¢°°Àî¤Ç¤â4¥»¥ó¥Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤È¡¢29Æü¡Ê¿å¡ËÌ¤ÌÀ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÏÀã¤Î¹ß¤êÊý¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢ÀÑÀã¤ÎÁý¤¨¤ë¤È¤³