¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤¬ÊÖ´Ô¤·¤¿°äÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÌ¿Í¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¡Ö¹ç°Õ°ãÈ¿¤À¡×¤È¤·¤ÆÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥Þ¥¹¤Ï27Æü¡¢ÏÂÊ¿·×²è¤Î¹ç°Õ¤Ë´ð¤Å¤­¡¢¹´Â«¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¼Á¤Î°äÂÎ¤Î°ìÉô¤ò¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë°ú¤­ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Ï28Æü¡¢ÊÖ´Ô¤µ¤ì¤¿°äÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬2Ç¯Á°¤Ë¥¬¥¶¤ÇÆÈ¼«¤Ë¼ýÍÆ¤·¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÊ¼¤Î°äÂÎ¤Î°ìÉô¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë