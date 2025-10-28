指原莉乃（32）がプロデュースするアイドルグループ、＝LOVE（イコールラブ）が28日、NHK「うたコン」（火曜午後7時57分）に生出演し、新曲「ラブソングに襲われる」を、“オオカミの耳”を付けた姿で披露した。メンバー全員は”オオカミの耳”を付けたスペシャル衣装で登場。間奏パートでは、野口衣織（25）のソロダンスがバージョンアップし、“新スーパー衣織タイム”として披露された。「ラブソングに襲われる」は、今月8日に1