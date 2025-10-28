東日本各地でクマの市街地への出没やクマによる人身被害が相次いでいる。台湾でも複数のメディアがこれを取り上げた。台湾メディアの民報は27日、日本メディアの報道を引用する形で、今年度のクマによる人身被害者数が9月末時点で108人に上り、死者数は過去最多の9人となったことを紹介。クマ被害増加の要因の一つが気候変動によるドングリなどの不作で、クマは冬眠前に大量のエサを必要とするため人里に下りてくるようになったと