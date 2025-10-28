Image: bluestork / Shutterstock.com 大量削減の理由はAI？ロイター通信は、Amazon（アマゾン）が最大3万人の本社部門の人員削減する計画を立てていると報じています。Amazonは全世界で約150万人の従業員（うち米国では約120万人）を抱えていますが、そのうち約35万人が本社部門の従業員だということです。3万人の削減は、本社部門の全体のおよそ9％に相当する数です。採用しすぎたから減ら