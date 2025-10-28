4人組ボーイズグループ・OWVと、8人組ボーイズグループ・OCTPATHによる初のコラボレーション楽曲「TWO THRONE」が、11月17日午前0時に配信リリースされることが決定。ジャケット写真も公開された。【写真】画期的な“連動型”2Daysワンマンライブを開催するOWVとOCTPATH今回の発表は、12月13日、14日に神奈川・横浜BUNTAIで開催される連動型2Daysワンマンライブ『OWV・OCTPATH MASHUP LIVE 2025 TWO THRONE』に向けて行われて