藤井聡太王座、伊藤匠叡王将棋の藤井聡太王座（23）＝竜王・名人・王位・棋聖・棋王・王将との七冠＝は28日、甲府市で指された第73期王座戦5番勝負第5局で挑戦者の伊藤匠叡王（23）に後手番97手で敗れ、2勝3敗で王座を失冠した。藤井前王座は2024年6月の叡王戦に続き、2度目のタイトル戦敗北となり六冠に後退。伊藤新王座は自身初の二冠となった。終局後、藤井六冠は「（今シリーズは）全体として終盤で競り負ける形になってし