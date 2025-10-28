·ÐÃÄÏ¢¤¬¤Þ¤È¤á¤¿2026Ç¯½ÕÆ®¤Î·Ð±ÄÂ¦»Ø¿Ë¤Î¸¶°Æ¤¬28ÆüÈ½ÌÀ¤·¡¢Êª²ÁÊÑÆ°¤ò²ÃÌ£¤·¤¿¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ÂÄêÅª¤Ê¥×¥é¥¹²½¤Î¼Â¸½¤¬¼Ò²ñÅª¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀµ­¤·¤¿¡£Êª²Á¹â¤ÇÄÂ¶â¾å¾º¤Î¼Â´¶¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¾õ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¡£