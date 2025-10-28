４人組女性ダンス＆ボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」のＳＵＺＵＫＡが２８日、東京・日比谷を中心に開催中の「第３８回東京国際映画祭」（１１月５日まで）で映画「迷宮のしおり」（河森正治監督、２６年１月１日公開）の舞台あいさつイベントに登壇した。今作は同映画祭のアニメーション部門に出品されており、スマホの中の世界を舞台に歌やＳＦなどを組み合わせたエモーショナルな異世界青春脱出劇が描かれている